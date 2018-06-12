نجاح التغطية الإسعافية خلال صلاتي القيام والتهجد بالمسجد النبوي

واس(صدى):

أنجزت الفرق الإسعافية والطبية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بنجاح خطتها التشغيلية الخاصة بليلة 27 من رمضان لتقديم الخدمات للزائرين والمصلين خلال صلاتي القيام والتهجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي أن نجاح خطة التغطية تمت بمشاركة الشؤون الإسعافية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي ومدير الادارة الطبية، ومشرفي التطوع الإسعافي وعمليات المنطقة والقيادة الميدانية، والمسعفين، ومتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري، مبيناً انه تم تنفيذ الخطة عن طريق عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع متمثلة بمتطوعي المسجد النبوي الشريف.

وأفاد أن عمليات الهيئة تلقت أكثر من 200 بلاغ خلال الـ24 ساعة الماضية في كامل المنطقة، وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهوداً لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي والتعامل مع جميع الحالات الإسعافية، مضيفاً أنه تم تكثيف التغطية الإسعافية منذُ وقت مبكر حيث تواجدت 17 فرقة إسعافية متحركة بجوار ساحات المسجد النبوي خلال صلاتي التراويح والتهجد، بالإضافة إلى ثلاث فرق للعنايات الطبية الثابتة، وفرقاً للإشراف المتحرك في كل جهة من الجهات الأربع للمسجد النبوي، إذ تم مباشرة الحالات الإسعافية كافة بالمسجد النبوي وتقديم الإسعافات الطبية وفق ما تتطلبه كل حالة.

وأبان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال التمركز في ٦٠ موقعاً داخل المسجد وساحاته، مضيفاً أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 35 موقعاً، فيما وصلت المواقع النسائية 32 موقعاً خلال صلاتي التهجد والتروايح .

ولفت السهلي إلى أنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة عالية كما تم اعتماد الخطة الإسعافية لتغطية يوم 28 و صلاة العيد بالمسجد النبوي و المساجد الكبرى بالمنطقة.