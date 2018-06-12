حقيقة استرجاع بطاقة الصراف حال ابتلعها الجهاز بدون مراجعة البنك

عادل الحربي (صدى):

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ ، أنه لا صحة لما يتردد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية استرداد بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلعها الجهاز، دون مراجعة البنك.

ووصف حافظ أما ورد بخصوص ضغط العميل على الرقم صفر وكلمة Cancel في لوحة مفاتيح الصراف، حال ابتلاعه لبطاقة الصراف، بـ ” الغير دقيق ” .

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لاسترجاع البطاقة هي مراجعة فرع البنك لإصدار بطاقة جديدة.