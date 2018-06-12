  • الثلاثاء 12

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ” شهد شاهد من أهلها ” مراسل ” بي إن سبورت ” يفضحها

بالفيديو.. ” شهد شاهد من أهلها ” مراسل ” بي إن سبورت ” يفضحها

بالفيديو.. ” شهد شاهد من أهلها ” مراسل ” بي إن سبورت ” يفضحها
نواف السالم(صدى):

يبدو أن بي إن سبورت، تعاني من أزمة كبيرة هذه الفترة بسبب القرصنة، وفي هذا السياق وثق فيديو لحظة اعتراف مراسل ” بي ان سبورت ” ، ” في الكواليس ، بأن القناة تواجه العديد من المشكلات – في إشارة إلي الأكواد التي تظهر على شاشتها – خلال بث المباريات التي تحتكرها القناة.

وبذلك يؤكد المراسل على غرق القناة في العديد من الأزمات وفقدان الإدارة السيطرة عليها.

وفي الوقت الذي تعاني منه ” بي إن سبورت ” ، أصبحت شبكة قنوات ” بي أوت كيو ” هي البديل الأقوى الذي جاء ليكسر احتكار القناة القطرية لبث البطولات والمباريات الهامة واستغلال الشعوب.

إقرأ أيضًا:

تعرف على القنوات المنافسة لـ ” بي إن سبورت ” في نقل المونديال


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17532 ] نشر منذ 6 دقائق

قفلوها احسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *