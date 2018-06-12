بالفيديو.. ” شهد شاهد من أهلها ” مراسل ” بي إن سبورت ” يفضحها

نواف السالم(صدى):

يبدو أن بي إن سبورت، تعاني من أزمة كبيرة هذه الفترة بسبب القرصنة، وفي هذا السياق وثق فيديو لحظة اعتراف مراسل ” بي ان سبورت ” ، ” في الكواليس ، بأن القناة تواجه العديد من المشكلات – في إشارة إلي الأكواد التي تظهر على شاشتها – خلال بث المباريات التي تحتكرها القناة.

وبذلك يؤكد المراسل على غرق القناة في العديد من الأزمات وفقدان الإدارة السيطرة عليها.

وفي الوقت الذي تعاني منه ” بي إن سبورت ” ، أصبحت شبكة قنوات ” بي أوت كيو ” هي البديل الأقوى الذي جاء ليكسر احتكار القناة القطرية لبث البطولات والمباريات الهامة واستغلال الشعوب.

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