فيديو للتاريخ.. شعور ملوك السعودية تجاه اشقائهم في الأردن

نايف السالم(صدى):

طالما امتازت العلاقات السعودية الأردنية بالقوة المتنامية، متسمة بخصوصية مميزة عن غيرها من العلاقات العربية الأخرى.

وساعد في رسم هذه العلاقة، الكثير من المعطيات التاريخية والسياسية والحضارية والثقافية والجغرافية، وتظل العلاقات بين البلدين الشقيقين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، ما شكل عمقًا استراتيجيًا للمملكتين، على حد سواء.

وهذا يتضح في فيديو نادر للملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي ظهر فيه متأثرًا ،ناعيا وفاة جلالة الملك الحسين بن طلال، في عام 1999 م، متمنيًا الصبر والسلوان للشعب الأردني وللعائلة الأردنية، مناشدًا الشعب الأردني، بأن يحافظوا على الكيان الأردني الذي تم تأسيسه.

وعند سؤال الملك عبدالله عن مستقبل العلاقة بين الأردن والسعودية ، شدد على متانة العلاقة قائلا : ” علاقتنا متينة وستصبح أمتن لأن الأردن عزيز علينا ” .

ومواقف المملكة السعودية ثابتة وراسخة تجاه الأردن، فالسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي وفت بالتزاماتها تجاه الأردن عقب إنهاء المعاهدة الأردنية – البريطانية عام 1957م، وتوقيع اتفاقية المعونة العربية.

وكان للبلدين مواقف متطابقة في الكثير من الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية في النصف الثاني من القرن الـ 20 ، حيث اشتركت القوات السعودية والأردنية في تثبيت الأمن والنظام إثر اندلاع الأزمة العراقية الكويتية عام 1961م في الكويت، وشارك الجندي الأردني مع الجندي السعودي، جنبًا إلى جنب، في الدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية في العام 1962م بعد الأزمة اليمنية، وكان التنسيق الأردني والسعودي على درجة عالية من التطابق والترابط في وجهات النظر.

وبالتالي ، ليس بالشيء الغريب أن يهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بما تمر به الأردن حاليا ، ودعوته لعقد ” قمة مكة ” التي ضمت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في دولة الإمارات في مكة المكرمة أول أمس الأحد، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، ‏ والتي تم خلالها الاتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية للأردن تصل إلى 2,5 مليار دولار.

يجدر الإشارة إلى أن الروابط الاجتماعية بين الشعبين تعد من أهم مصادر قوة واستمرارية هذه العلاقة وتطورها، إذ يرتبط أبناء البلدين بكثير من علاقات القربى والدم والمصاهرة، مما يزيد من التشابه في العادات والتقاليد الاجتماعية بينهما، ويجعل للعلاقة ميزة أخوية وتاريخية كبيرة.