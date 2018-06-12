إتحاد الكرة يتوعد ” زين ” لتعديها على حقوقه التجارية

ماجد محمد(صدى):

استنكر الاتحاد السعودي لكرة القدم قيام شركة الاتصالات المتنقلة ” زين ” بالتعدي على حقوقه التجارية ،واستخدامها في أغراض تسويقية من خلال إعلانات دعائية مستخدمة شعار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا قال فيه : ” أنه سيبدأ بمباشرة مقاضاة الشركة قانوينا باتخاذ الإجراءات القانونية، وبصورة فورية بما يضمن حفظ حقوقه المادية والأدبية ” .

وأوضح البيان أنه قد سبق له أن حذر الشركات والأفراد من انتهاك حقوقه التجارية بكافة الصور والأشكال ،وهو ما يجعله لايتوانى في مباشرة إجراءاته القانوينة تجاه أي متعدي على حقوقه التجارية.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أن الحقوق التجارية للمنتخبات والأندية السعودية يجب أن تحترم ، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرياضة لن تتوانى في دعم كافة المنتخبات والأندية في حفظ حقوقها ، قائلا : ” أدعم توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم في الدفاع عن حقوقه ” .