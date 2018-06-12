بالفيديو.. تمساح يسحب سيدة إلى بحيرة ويأكلها
تعرضت امرأة أمريكية تٌدعى ” شيزوكا ماتسوكي ” لحادث مأساوي ، حيث هاجمها تمساح أثناء تنزهها مع كلبيها بالقرب بحيرة بحديقة سيلفر ليكس روتاري في ولاية فلوريدا الأمريكية ، حيث قام بسحبها إلى البحيرة وأكل جسدها .
فيما عثر المارة على الكلبين يقفان بمفردهما عند حافة البحيرة، فقاموا باستدعاء السلطات خوفًا من اختفاء صاحبهما .
وأكدت الشرطة الأمريكية في بيان إعلامي ، أن واحدا من الكلاب كان مصابا، ما أثار مخاوف من أن السيدة تعرضت لهجوم وحشي، حيث تم إرسال الغواصين والصيادين إلى البحيرة بعد رصد التمساح.
وأضافت ، أنها عثرت على أجزاء من الجثة داخل التمساح، وتم إعلان وفاة السيدة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9304 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله المستعان مسكينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17532 ] نشر منذ 12 دقيقة
عليه عافيه اكيد عاجبته