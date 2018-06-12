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بالفيديو.. تمساح يسحب سيدة إلى بحيرة ويأكلها

بالفيديو.. تمساح يسحب سيدة إلى بحيرة ويأكلها
واشنطن(صدى):

تعرضت امرأة أمريكية تٌدعى ” شيزوكا ماتسوكي ” لحادث مأساوي ، حيث هاجمها تمساح أثناء تنزهها مع كلبيها بالقرب بحيرة بحديقة سيلفر ليكس روتاري في ولاية فلوريدا الأمريكية ، حيث قام بسحبها إلى البحيرة وأكل جسدها .

فيما عثر المارة على الكلبين يقفان بمفردهما عند حافة البحيرة، فقاموا باستدعاء السلطات خوفًا من اختفاء صاحبهما .

وأكدت الشرطة الأمريكية في بيان إعلامي ، أن واحدا من الكلاب كان مصابا، ما أثار مخاوف من أن السيدة تعرضت لهجوم وحشي، حيث تم إرسال الغواصين والصيادين إلى البحيرة بعد رصد التمساح.

وأضافت ، أنها عثرت على أجزاء من الجثة داخل التمساح، وتم إعلان وفاة السيدة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17532 ] نشر منذ 12 دقيقة

عليه عافيه اكيد عاجبته

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