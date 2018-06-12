الرمال على طريق مخططات ولي العهد تؤدي إلى حادث تصادم جديد

نايف السالم(صدى):

شهد الطريق المؤدي إلى مخططات ولي العهد بمكة المكرمة، أمس الأثنين، حادث تصادم جديد بين سيارتين .

وفي التفاصيل ، تسببت الرمال المتناثرة بشكل كبير على الطريق المؤدي إلى مخططات ولي العهد (5, 6 , 7، 8 ) في انحراف قلاب عن مساره، بعد أن فقد سائقه السيطرة عليه، مما أسفر عن حادث مروري مع سيارة أخرى.

وتضررت المركبتان دون وقوع إصابات في الأرواح، وباشر مرور العاصمة المقدسة الموقع في سبيل معرفة ملابسات الحادث، بعد تلقيه بلاغاً بذلك.