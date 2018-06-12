أفضل حكم في مونديال 2014.. معلومات عن حكم مبارة الأخضر وروسيا

ماجد محمد(صدى):

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف أمس الأثنين، عن تعيين الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ليدير المباراة الأفتتاحية بين الأخضر وروسيا في مونديال 2018.

وفي هذا السياق نسلط الضوء على أبرز المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية للحكم الأرجنتيني الذي سيدير مواجهة الأخضر وروسيا.

حصد بيتانا لقب أفضل حكم في مونديال 2014، والذي أقيم في البرازيل وهو ساهم في اختياره لإدارة المباراة الافتتاحية لمونديال 2018.

ويبلغ الحكم الأرجنتيني 42 عامًا، وله خبرة جيدة في إدارة عدة مواجهات بتصفيات النسخة الماضية لكأس العالم.

يجدر الإشارة إلى أن بيتانا حصل على شارته الدولية عام 2010، وامتهن التمثيل مسبقًا قبل أن يصبح حكمًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأفتتاحية في 14 يونيو الجاري، بين الأخضر وروسيا.

أقرأ أيضا: