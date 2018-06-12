قطر تهدى تركيا وإيران بث المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت كلًا من ” إيران وتركيا ” عن بثهما لمباريات بطولة مونديال روسيا 2018 ، والتي ستنطلق في 14 يونيو الجاري بروسيا، من خلال بعض القنوات المجانية المفتوحة.

وتزامن هذا الإعلان في الوقت الذي تحتكر فيه شبكة قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية حقوق البث لمباريات بطولة كأس العالم والمباريات الدولية المهمة في منطقة الوطن العربي، وتحرم ملايين المتابعين والمشجعين الرياضيين بالدول العربية من المشاهدة لأنها قنوات مشفرة تحتاج إلى اشتراكات وبطاقات لمشاهدتها .

ولأن بطولة كأس العالم تعد من أقوي المسابقات التي تجمع بين المنتخبات، والتي تقام كل 4 سنوات، وكانت 4 منتخبات عربية قد تأهلت لها برفقة العديد من المنتخبات الأخري مثل روسيا، أسبانيا، الأرجنتين، أوروجواي، ألمانيا، فرنسيا، بلجيكا، والبرازيل وغيرها.

كشفت قنوات ” IRIB ” الإيرانية ، مؤخرًا عن بث وإذاعة كافة مباريات مونديال روسيا 2018 على شاشتها بشكل مجاني، دون اشتركات شهرية أو بطاقات للمشاهدة أونلاين.

وفى الإطار ذاته أكدت قنوات ” تي ار تي ” التركية، على أنها ستقوم ببث مباريات كأس العالم 2018 مجانا من خلال قنواتها الـ5 الرياضية التابعة لها على القمر تركسات وترددها “ 11096 – 11054 ” أما معدل الترميز: 30000.