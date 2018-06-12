8 أشياء يجب توافرها على عبوات مبيدات الآفات للتأكد من سلامتها

علي القحطاني(صدى):

أشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أهمية التأكد من تواجد عدد من البيانات على عبوات مبيدات الآفات للتأكد من سلامتها.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” أن البيانات التي يجب توافرها هي : الاسم التجاري، رقم التسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، احتياطات التداول و الاستخدام، مستحضر المادة، الاسعافات الأولية في حالة حدوث ضرر من استخدامها، تعريف مختصر للخواص، الطرق المثلى للتخزين، فترة الصلاحية ” .