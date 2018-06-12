8 أشياء يجب توافرها على عبوات مبيدات الآفات للتأكد من سلامتها
أشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أهمية التأكد من تواجد عدد من البيانات على عبوات مبيدات الآفات للتأكد من سلامتها.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” أن البيانات التي يجب توافرها هي : الاسم التجاري، رقم التسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، احتياطات التداول و الاستخدام، مستحضر المادة، الاسعافات الأولية في حالة حدوث ضرر من استخدامها، تعريف مختصر للخواص، الطرق المثلى للتخزين، فترة الصلاحية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48359 ] نشر منذ 41 دقيقة
احسن ..
,, شددوا الرقابه واهلكوا كل مضر ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يقويهم 🙂