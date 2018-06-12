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الرئيس السوداني يؤدي مناسك العمرة

الرئيس السوداني يؤدي مناسك العمرة
واس(صدى):

أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الإثنين، مناسك العمرة، وتداولت بعض وسائل الإعلام صور لـ ” البشير ” مرتديًا ملابس الإحرام بجوار الكعبة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48359 ] نشر منذ 59 دقيقة

حياك الله ياسيادة الرئيس ,, عمره مقبوله بإذن الله ,,

,, ماادري انت مكنت على الملك عبد الله سلمت عليه والا غادر قبل وصولك الميمون ……….؟

[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 39 دقيقة

عمرة مقبولة يا ريس منك ومن جميع المسلمين

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 38 دقيقة

عمرة مقبوله ان شاء الله ..

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