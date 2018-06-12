الرئيس السوداني يؤدي مناسك العمرة
أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الإثنين، مناسك العمرة، وتداولت بعض وسائل الإعلام صور لـ ” البشير ” مرتديًا ملابس الإحرام بجوار الكعبة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48359 ] نشر منذ 59 دقيقة
حياك الله ياسيادة الرئيس ,, عمره مقبوله بإذن الله ,,
,, ماادري انت مكنت على الملك عبد الله سلمت عليه والا غادر قبل وصولك الميمون ……….؟
طلال[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 39 دقيقة
عمرة مقبولة يا ريس منك ومن جميع المسلمين
همس[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 38 دقيقة
عمرة مقبوله ان شاء الله ..