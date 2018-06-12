الرئيس السوداني يؤدي مناسك العمرة

واس(صدى):

أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الإثنين، مناسك العمرة، وتداولت بعض وسائل الإعلام صور لـ ” البشير ” مرتديًا ملابس الإحرام بجوار الكعبة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.