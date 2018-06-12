ضرب رجلان حتى الموت بسبب رسائل واتساب
في واقعة ليست الأولى من نوعها ، تعرض رجلان هنديان ، للضرب المبرح حتى الموت ، بسبب رسائل واتساب بإحدى القرى الهندية .
حيث اعلنت الشرطة الهندية في بيان إعلامي ، اعتقالها 16 شخصا بعد قتل رجلين نتيجة رسائل على تطبيق واتساب تحذر ممن يخطفون الأطفال .
وكان أبجيت ناث ونيلوتوبال في رحلة وتوقفا في قرية يسألان عن الاتجاه ، وعندها أحاط بهما جمع غفير وضربوا حتى الموت.
يٌشار إلى أنه تنتشر في الهند بشكل كبير رسائل غير صحيحة واشاعات عبر تطبيق واتساب ومنها مقاطع فيديو مفبركة تظهر ما يقال إنها عمليات خطف أطفال. وتلك المقاطع جعلت بعض سكان القرى يضربون كل من لا يبدوا مألوفا أو لا يتحدث بلغتهم المحلية.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48359 ] نشر منذ 2 ساعتين
همج غوغائيون ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29416 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله من قسوة القلوب 💔
حسبي الله ونعم الوكيل
عادل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
من حق العالم انهم يشكون في كل غريب اذا جاهم وكان صاير عندهم جريمه او تفجير من حقهم وابسط حقوقهم