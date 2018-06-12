ضرب رجلان حتى الموت بسبب رسائل واتساب

نيودلهي(صدى):

في واقعة ليست الأولى من نوعها ، تعرض رجلان هنديان ، للضرب المبرح حتى الموت ، بسبب رسائل واتساب بإحدى القرى الهندية .

حيث اعلنت الشرطة الهندية في بيان إعلامي ، اعتقالها 16 شخصا بعد قتل رجلين نتيجة رسائل على تطبيق واتساب تحذر ممن يخطفون الأطفال .

وكان أبجيت ناث ونيلوتوبال في رحلة وتوقفا في قرية يسألان عن الاتجاه ، وعندها أحاط بهما جمع غفير وضربوا حتى الموت.

يٌشار إلى أنه تنتشر في الهند بشكل كبير رسائل غير صحيحة واشاعات عبر تطبيق واتساب ومنها مقاطع فيديو مفبركة تظهر ما يقال إنها عمليات خطف أطفال. وتلك المقاطع جعلت بعض سكان القرى يضربون كل من لا يبدوا مألوفا أو لا يتحدث بلغتهم المحلية.