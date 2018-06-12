السرية تسيطر على اجتماع رئيس الريال بـ ” نيمار “

ماجد محمد(صدى):

سيطرت السرية على اجتماع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز ، بنجم باريس سان جريمان نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت ، اليوم الإثنين، إلى أن بيريز حاول إقناع نيمار مجددًا في الاجتماع السري؛ لينتقل للقلعة البيضاء ليكون بديلا لرونالدو الذي يبدو أنه اقترب من مغادرة الملكي.

يجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يخطط للاحتفاظ بخدمات نيمار مع الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

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