التشهير بشركة ساعات وعطور لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأثنين، عن التشهير بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والعطور واستيرادها وتصديرها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري.

وكانت الشركة ارتكبت مخالفة وهي عدم وضع بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيضات، وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وتضليلاً للمستهلكين.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.