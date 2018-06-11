التشهير بشركة ساعات وعطور لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأثنين، عن التشهير بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والعطور واستيرادها وتصديرها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت الشركة ارتكبت مخالفة وهي عدم وضع بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيضات، وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وتضليلاً للمستهلكين.
وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
ماجد[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب مراجعه اقسام الرقابه.في اي دائره حكوميه لها علاقه با المواطن
البلديات
مكافحه التسول
الغش التجاري
مطاعم البطحاء
الياعه المتجولين في البطحاء
سيارات قديمه متعطله
تباع فيها فواكه لايعرف مصدرها
طلال[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيدجدا هذا التشهير وايضا يجب معاقبتهم ودفع غرامه ليكونوا عبره لامثالهم
عمار[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب محاسبتهم حساب عسير وعدم التهاون معهم او مع غيرهم