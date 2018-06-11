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بالفيديو.. ” حسين عبد الغني ” يوقع لـ ” أحد ” لمدة موسم واحد

بالفيديو.. ” حسين عبد الغني ” يوقع لـ ” أحد ” لمدة موسم واحد
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي أحد، اليوم الإثنين، الإنتهاء من توقيع عقد مع اللاعب المخضرم ” حسين عبد الغني ” ، وذلك لموسم الرياضي 2018/ 2019 .

ونشر الحساب الرسمي للنادي، مقطع فيديو بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، يوثق لحظات توقيع ” عبد الغني ” علي عقد الإنضمام لأحد.

ومن جانبه قدم كلًا من اللاعب ” حسين عبد الغني ” ورئيس نادي أحد ” سعود الحربي ” الشكر لمستشار الديوان الملكي ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة على الدعم الذي يقدمه للرياضة في المملكة خلال الفترة الأخيرة .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابوعمر مكسب لنادي احد بالتوفيق ان شاءالله
ارجوا من معالي المستشار تركي ال الشيخ
تكريم النجم المخضرم ابوعمر

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق يابوعمر

[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعب مشاكل ومضاربات من بداية تاريخه ايش الواسطة القوية الي جابته 🌚👊🏼

[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو عمر لاعب ماتبقى من اللاعبين القدامى ولازال محتفظ بنجوميته هذا اللاعب اللي يحترم وظيفته فعلا اسطوره

[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للطرفين إن شاء الله،،
وأبو عمر مكسب ويستاهل كل خير،،،

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 21 دقيقة

ياحبك حق الرجاااال يالقحوطه
الله يرزقك من يهدى محنتك

[ عدد التعليقات: 9301 ] نشر منذ 2 دقيقتين

احترم نفسك😷وحسن الفاظك القبيحه مو حب على قولتك اتمنى الخير والتوفيق للكل👍😊

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