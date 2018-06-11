بالفيديو.. ” حسين عبد الغني ” يوقع لـ ” أحد ” لمدة موسم واحد

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي أحد، اليوم الإثنين، الإنتهاء من توقيع عقد مع اللاعب المخضرم ” حسين عبد الغني ” ، وذلك لموسم الرياضي 2018/ 2019 .

ونشر الحساب الرسمي للنادي، مقطع فيديو بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، يوثق لحظات توقيع ” عبد الغني ” علي عقد الإنضمام لأحد.

ومن جانبه قدم كلًا من اللاعب ” حسين عبد الغني ” ورئيس نادي أحد ” سعود الحربي ” الشكر لمستشار الديوان الملكي ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة على الدعم الذي يقدمه للرياضة في المملكة خلال الفترة الأخيرة .