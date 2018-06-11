إسبانيا تعاني قبل اللقاء الأول بالمونديال

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب الإسباني مشكلة جديدة ، قد تجعله يعاني في اللقاء الأول أمام البرتغال في مونديال روسيا.

وتلاحق الغيابات إسبانيا، حيث سيعاني من غياب اللاعب كارفخال عن اللقاء الأولى؛ إثر تعرضه للإصابة في المباراة الأخيرة له مع الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغيب الظهير الإسباني كارفاخال عن تدريبات منتخب بلاده اليوم الإثنين، بمدينة كراسنودار الروسية إثر معانته من إصابة عضلية وعلى إثرها تقرر غيابه عن المباراة الأولى أمام البرتغال والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وسيكون ألفارو أدريوزولا، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، الخيار الأول للوبيتيغي، للدفع به في مباراة البرتغال على حساب كارفاخال، فيما سيكون ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، الخيار الثاني للمدرب الإسباني إذا ما أراد الاستعانة بخدمات لاعب صاحب نزعة دفاعية.