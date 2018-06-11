المملكة تدين التفجير الانتحاري غرب العاصمة الأفغانية كابول

واس(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد التطرف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.