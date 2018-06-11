أفضل طريقة لمنع اختلاط الحقائب أثناء السفر

متابعات(صدى):

لجأ عدد من المسافرين لحيلة ذكية ، لحل مشكلة احتلاط حقائبهم مع حقائب المسافرين ، حيث ميزوا حقائبهم بطريقة مذهلة .

وقام المسافرون بوضع صورتهم بالحجم الكبير على حقائب السفر لتمييزها، ومنع خلطها مع حقائب الآخرين، حتى إنّ امرأة تدعى ” إيما فرويد ” أجبرت زوجها ريتشارد كورتيس على استخدام إحدى صورها الشخصية على حقائبه أيضاً.