أفضل طريقة لمنع اختلاط الحقائب أثناء السفر
لجأ عدد من المسافرين لحيلة ذكية ، لحل مشكلة احتلاط حقائبهم مع حقائب المسافرين ، حيث ميزوا حقائبهم بطريقة مذهلة .
وقام المسافرون بوضع صورتهم بالحجم الكبير على حقائب السفر لتمييزها، ومنع خلطها مع حقائب الآخرين، حتى إنّ امرأة تدعى ” إيما فرويد ” أجبرت زوجها ريتشارد كورتيس على استخدام إحدى صورها الشخصية على حقائبه أيضاً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48348 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههه ياسلام نحط صورنا 😁