بالفيديو.. إصابة ” رامز ” في قدمه أثناء التصوير

أماني الغامدي(صدى):

استضاف الفنان رامز جلال، اليوم الإثنين، فى برنامج المقالب الرمضاني ” رامز تحت الصفر ” ، الفنان المصري ” كريم فهمي ” .

وتعرض ” مقدم البرنامج ” ، رامز إلى إصابة فى قدمه أثناء الإنزلاق على الجليد عقب مواجهة النمر السيبيري، ولكنه أكمل الحلقة والفقرة الثانية ولم يفصح عن إصابته إلا بعد إنتهاء الحلقة.

ومن جانب أخر عمل مشهد ظهور ” الدب ” علي فقدان الضيف المصري السيطرة على أعصابه، وهو الأمر الذي جعله يدفع مساعدات رامز بعيد عنه.