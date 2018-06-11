خلايا عزمي تتخبط.. الطيران القطري ركن من أركان العمرة

طلال الضوي(صدى):

منذ إعلان المقاطعة العربية لقطر، والتي مضى عليها عام؛ يعمل النظام القطري على خوض المعارك الخاطئة على اعتبار أنها الحل المناسب حسبما يرى.

ومن بين تلك المعارك الخاطئة التي اختار النظام القطري أن يخوضها دون خجل ، هي عدم السماح للشعب القطري بأداء مناسك الحج والعمرة، بل وتشويه صورة المملكة وزعم أنها تمنعهم.

ولم يخشى تنظيم الحمدين الله، في تلك المعركة التي لا يتجرأ أحد أن يدخل بها ويتحمل ذنب منع أحد من أداء العمرة والحج؛ بل دفع خلاياه الإلكترونية لتحلل وتحرم كيفما تشاء وتضع فتاوى جديدة لتحث الشعب على عدم أداء العمرة إلا من خلال خطوط طيران قطر فقط أو من خلال الحدود المغلقة، لتشديد الخناق على الشعب.

وعلى الرغم من تعنت نظام قطر إلا أن المملكة فتحت المجال أمام الشعب القطري الشقيق وبالفعل جاء عدد من المواطنين القطرين لأداء مناسك العمرة دون أن يواجهوا أزمات.

وفي هذا السياق أبرز المعارض القطري خالد الهيل تعنت تنظيم الحمدين بعرض أمثلة لمعتمرين ساروا على الأقدام من باريس والشيشان لأداء الحج ولم يتعذروا.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له: ” اشخاص ساروا على الأقدام من باريس والشيشان للحج ولَم يتعذروا..، السعودية سمحت للحاج والمعتمر القطري بالدخول الى أراضيها حتى في ظل الخصومه مع نظام قطر الفاجر.. لم يذكر الشرع ابدا بوجوب الحج على طيران القطريه فقط او عن طريق الحدود المغلقه كما أفتى تنظيم الحمدين لشعب قطر ” .