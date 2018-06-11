تعرف على مشاركات العرب فى المونديال

نواف السالم(صدى):

ينتظر الملايين حول العالم إنطلاق الحدث التاريخي الأكبر في لعبة كرة القدم، خلال أيام معدودة، حيث تنطلق مباريات كأس العالم الذي تستضيفه ” روسيا ” خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل، بمشاركة 32 منتخب.

ويعد ” مونديال روسيا 2018 ” مميزًا بالنسبة للدول العربية، فيشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية، تتقدمهم السعودية، ثم مصر التي تعود بعد غياب دام 28 عاماً، والمغرب، وتونس.

ولم تغب الفرق العربية عن المونديال منذ عام 1978، حيث شهدت كل الفعاليات منذ تلك النسخة مشاركة فريق عربي على الأقل، فيما يعد أول ظهورعربي في نهائيات كأس العالم إلى نسخة 1934، بمشاركة مصرية فقط.

وللعرب مع المونديال تاريخ وإحصائيات عديدة منذ انطلاقته الأولى عام 1930، حيث يعد الأخضر السعودي بجانب المغرب وتونس، هم أصحاب الرقم القياسي في التأهل للمشاركة بالمونديال خمس مرات.

وشارك المنتخب السعودي في بطولات (1994، 1998، 2002، 2006)، ثم المشاركة المرتقبة والتي يدشنها بمباراة الافتتاح أمام البلد المضيف روسيا 2018، فيما حجز المغرب مقعده بالمونديال أعوام (1970، 1986، 1994، 1998، 2018)، بينما شارك المنتخب التونسي بالمونديال أعوام ” 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 “.

ويحل المنتخب ” الجزائري ” في المركز الثاني بأربع مشاركات، ثم المنتخب المصري بمشاركتين والثالثة هي مونديال روسيا 2018، ثم يأتي ثلاثة منتخبات عربية شاركت في بطولة واحدة هي ” الكويت والعراق والإمارات ” ، ليصل عدد المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال إلى ثمانية منتخبات.

وجاء الأخضر السعودي بجانب الجزائر والمغرب في صدارة المنتخبات الأكثر خوضا للمباريات بالبطولة برصيد 13 مباراة، ثم تونس بـ 12 مباراة، ومصر بأربع مباريات، ثم الكويت والعراق والإمارات ثلاث مباريات.