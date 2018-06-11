” كلوب ” ينقذ صفقة انتقال صلاح للريال

نواف السالم(صدى):

يبدو أن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني ، ستظل حديث الجميع خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وحتى الأن لم يتبين إذا كانت الصفقة سيتم عقدها أم لا.

وفي هذا السياق واصلت التقارير الصحفية تسليط الضوء على الصفقة، لافتة إلى أن ” صلاح ” وضع شرطًا لكي ينضم للملكي.

وقالت التقارير إن صلاح اشترط التعاقد مع مدرب ليفربول يورجن كلوب لكي يوافق على الانتقال للقلعة البيضاء.

يجدر الإشارة إلى أنه عقب استقال زين الدين زيدان من تدريب الريال، طالب الجماهير بالتعاقد مع كلوب؛ حيث كان من بين الأسماء المرشحة لخلافة زيدان.