بالفيديو.. جماهير الأخضر من أشهر ساحة في موسكو يؤازرون المنتخب

ماجد محمد(صدى):

يومين فقط وتنطلق المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 بين الأخضر وروسيا، وسط ترقب كبير عالمي .

وفي لافتة رائعة ومشرفة حرص جماهير الأخضر على مؤازرة الفريق من روسيا؛ حيث تجمع عدد من الجماهير في أحد أشهر الساحات في موسكو لمؤازرة الأخضر على طريقتهم.

ووثق فيديو قيام الجماهير في موسكو بإنشاد النشيد الوطني للمملكة من الساحة الروسية وسط أجواء حماسية رائعة.

يجدر الإشارة إلى ان الأخضر يقع في المجموعة الأولي مع مصر وروسيا وأوروغواي، وتنطلق مباراته الأولى 14 يونيو الجاري.