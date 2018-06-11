” النائب العام ” يوجه بالقبض على ثاني مسيء لقبائل الجنوب
صدر توجيه النائب العام بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يسيء لرجال الجنوب ويقلل من بطولاتهم العسكرية خلال ظهوره في أحد برامج البث.
وتعتبر هذه الحالة الثانية خلال يومين بعدما تم القبض فجر اليوم على شخص أساء لقبائل الجنوب في مقطع فيديو متداول والذي تمت إحالته للجهة المختصة.
طلال[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعل الهدف من مسك التافهين والتشهير بدلك هو بتر هذه الظاهرة في السنابات والثرثرة من القاصي والداني .. كنّا منذ زمن نتمنّى القضاء على التفاهات في الشات والسناب عساكم على القوة وما أجمل الحكمة والشدة والارتقاء في مجتمعنا..
ماجد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقوّي الدوله والنظام على هؤلاء وامثالهم اللي يبحثون عن الشهر بالإسقاط على كل أمر عظيم، ولذلك يجب ردع كل من يتجرأ على الدين أو الدوله أو النظام أو القبايل لإن هذا الأمر خطير جدآ ولايُقبل في دولة شامخه وعظيمه مثل دولتنا ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاء الوقت اللي لازم يكون فيه قانون خاص للعنصريه المنتشره ماهو معقوله خلال يومين مقطعين اساءه وسب واحنا مانعرف وش العقوبات المفروضه عليهم!!
خديجه[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل شخص يسئ الى قبيله بالمملكه فهو يسئ الى كل قبائل المملكه من شرقها الى غربها الى جنوبها الى شمالها فيجب تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء
ابن البلد[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
الحزم ثم الحزم ثم الحزم
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا من كيد الاعداء ..
محاولات يائسة بعدما ضاق عليهم الخناق
والحثاله لا ولن يفرقوا بيننا وما ينتج عن هذه المحاولات إلا زيادة في تلاحمنا ووحدتنا
موتوا بغيظكم ياحثاله
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5705 ] نشر منذ 56 دقيقة
اكيد انهم مندسين ولهم علاقات خارجيه … بس على مين 😏 احنا في زمن الحزم والعزم ياحبايب ✌🏻
🇸🇦❤️ الله يحفظ ملكنا ويسعد قلبه 😍
المر[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 14 دقيقة
اظن في احد محرضهم عن طريق طرف ثالث حتي تصير بلبله لكن ماتمشي علينا