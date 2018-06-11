” النائب العام ” يوجه بالقبض على ثاني مسيء لقبائل الجنوب

حامد العمري(صدى):

صدر توجيه النائب العام بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يسيء لرجال الجنوب ويقلل من بطولاتهم العسكرية خلال ظهوره في أحد برامج البث.

وتعتبر هذه الحالة الثانية خلال يومين بعدما تم القبض فجر اليوم على شخص أساء لقبائل الجنوب في مقطع فيديو متداول والذي تمت إحالته للجهة المختصة.