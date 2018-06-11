الإطاحة بعصابة ارتكبت جرائم سرقة بقيمة 150 ألف ريال بالرياض

محمد السعران(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفِي إطار المتابعة الأمنية لجرائم السلب والسرقات، وتعقب مرتكبيها، فقد تم بتوفيق الله القبض على عصابة مكونة من (5) متهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين 27 و 30 عاماً، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عددًا من جرائم سرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مبانٍ قيد الإنشاء ومواقع أعمال شركات، واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ارتكابهم (22) حادثة سرقة تتجاوز قيمتها التقديرية (150) مائة وخمسين ألف ريال، وتم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.