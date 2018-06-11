طالبته بشراء كحك وملابس العيد فذبحها بسكين المطبخ

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة حلوان المصرية ، حادث مؤلم حيث قام رجل مصري بذبح زوجته بسكين المطبخ ، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما لمطالبتها له بشراء كحك وملابس لعيد الفطر .

وتلقت الشرطة المصرية بلاغ من الأهالي بمنطقة حلوان ، يفيد بقيام صاحب ورشة بذبح زوجته داخل الشقة ، على الفور انتقلت قوة من المباحث ، وتم العثور على جثة الزوجة مذبوحة بالصالة .

وعقب ساعات تم القبض على الزوج المتهم ، الذي اعترف بارتكابه للجريمة .

وقال في اعترافاته للشرطة ، أن زوجته ظلت تطالبه بأموال لكي تشتري ملابس وكحك العيد ، والشغل مريح في رمضان ومفيش فلوس .

وأضاف أنه أثناء مطالبتها الأخيرة نشبت بينهما مشادة كلامية فذبحها بسكين المطبخ ” مش معايا فلوس أشتري ملابس العيد أروح أسرق يعني ” .