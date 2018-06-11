ملك الأردن عن قمة مكة: تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي

نايف السالم(صدى):

بعد النجاح الذي حققه اجتماع مكة المنعقد مساء أمس الأحد، وثماره الإيجابية على الاقتصاد الأردني التي انعكست على البورصة الأردنية صباح اليوم وأغلقت مرتفعه.

وجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني الشكر والتقدير للمملكة والإمارات والكويت على موقفهم المشرف تجاه الأردن، مثمنًا مبادرة خادم الحرمين الملك سلمان تجاه البلاد في ظل التحديات التي تواجهه.

وأكد الملك عبدالله الثاني على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن اجتماع مكة المكرمة هو تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي، قائلًا ” نقدر عاليا الموقف المشرف للأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وعلى رأسها المبادرة الطيبة من أخي الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وطننا في ظل التحديات التي تواجهه.. حفظ الله الأمة العربية وحفظ الأردن العزيز ” .

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