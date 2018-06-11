واشنطن بوست تكشف الأسلحة والملفات المسروقة في البحرية الأمريكية

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن تعرض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأنظمة العسكرية البحرية إلى القرصنة من قبل قراصنة صينيين ال ين يواصلون اختراق الأنظمة الأمريكية باستمرار.

وأكدت الصحيفة أن القراصنة استطاعوا نقل العديد من البيانات الحساسة للغاية حول وضعية الحرب، بالإضافة إلى سرقة خططًأ لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن التي تستخدمها الغواصات الأمريكية، وبعض التصميمات الحديثة لأسلحة متطورة للبحرية الأميركية.

وأَضافت أن المواد التي تم اختراقها تضم 614 جيجابايت تتعلق بمشروع يعرف باسم تنين البحر، وكذلك بيانات إشارات واستشعار، ومعلومات عن غرفة الإذاعة البحرية المتعلقة بنظم التشفير، ومكتبة الحرب الإلكترونية في وحدة تطوير الغواصات البحرية.

كما لفت إلى أن أن المتسللين استهدفوا مقاولاً يعمل في مركز الحرب البحرية، وهو كيان عسكري مقره نيوبورت في رود آيلاند، دون أن يحدد هوية المتعهد.

وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا للوصول إلى أسباب الانتهاك المستمر للقراصنة الصينيين للأنظمة العسكرية، كما يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالية على المساعدة في الوصول إلى طريقة فعالة لمنع عمليات الاختراق المستمرة من القراصنة الصينيين.