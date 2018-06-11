بالفيديو.. الكشف عن الشكل الجديد لـ ” مرسيدس GLE 2019 ” أثناء الاختبار

متابعات(صدى):

كشفت بي إم دبليو الاسبوع الماضي عن X5 الجيل الرابع، واليوم حصلنا على أفضل نظرة على منافستها الرئيسية مرسيدس GLE والتي سيدشن أيضا جيل جديد كليا منها.

رصد النموذج الإنتاجي للسيارة في ألمانيا، وبما أن الصانعة الفاخرة لم تكبد نفسها عناء تمويهها فذلك يعني أن التدشين سيتم خلال الأسابيع المقبلة.

الخلفية تبدو رشيقة عن السابق والمصابيح الخلفية نحيلة يصل بينها شريط معدني، أما الواجهة الأمامية فهي مستوحاة من CLS بمصابيح أمامية LED وفتحات تهوية سفلية عدوانية مع خطوط قوية على غطاء المحرك، في حين تمتلك الجوانب تجعدات تضيف إليها لمسة مهيبة مع أقواس عجلات أعرض من السابق.

في داخلها، ستحصل على نظام المعلومات الترفيهي MBUX مع شاشات رقمية بالكامل مثل أحدث موديلات الشركة، كما أن الانتقال إلى منصة جديدة سيزيد حجم داخلية GLE بشكل كبير للركاب والأمتعة.

أغلب المحركات ستأخذ من E-Class، لذا هي ليست بسر خفي، والآن ليس أمامنا سوى انتظار تقديم مرسيدس GLE 2019 الجديدة كليا رسميا وتنزل على الساحة لتنافس X5 الجيل الرابع.