بالفيديو.. حراس ” كيم جونغ أون ” يلاحقون سيارته جريا في سنغافورة

سنغافورة(صدى):

أوضح مقطع فيديو قيام حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالجري خلف سيارته بسنغافورة؛ حيث سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة التاريخية المرتقبة بينهما.

وأظهر الفيديو عددًا من الحراس اصطفوا على جانبي السيارة وظلوا يركضون خلفها، فيما بقية الوحدات الأمنية استقلت سيارات أخرى في الموكب؛ فيما حظي كيم بحراسة أمنية شديدة منذ وصوله إلى سنغافورة.

ويرافق زعيم كوريا الشمالية قوة أمنية كبيرة من حراسه ومن قوات الأمن لموكبه إلى فندق سانت ريجيس، كما كشفت وسائل الإعلام الغربية أن وحدة الأمن الكورية الشمالية ستستخدم مستويات أمنية عالية ومختلفة لصرف الأنظار دائمًا عن سيارة كيم خلال التحركات.

ومن الجدير بالذكر، أنه أظهر مقطع فيديو سابق حراس الزعيم الكوري الشمالي وهم يهرلون وراء سيارته لدى عبورها الحدود الفاصلة بين الكوريتين ذهابًا وإيابًا، وذلك خلال زيارته لكوريا الجنوبية في إبريل الماضي.