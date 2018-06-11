علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق، في إطار دورها التوعوي.

وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب التوجه أولًا إلى مكان الحريق حاملًا الطفاية، ثم سحب مسمار الأمان مع الوقوف على مسافة 8 أقدام من اللهب.

وأضاف أنه يتم بعد ذلك الضغط على يد الخرطوم مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب، وتكون محاولة إطفاء الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.