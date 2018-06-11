الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق، في إطار دورها التوعوي.
وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب التوجه أولًا إلى مكان الحريق حاملًا الطفاية، ثم سحب مسمار الأمان مع الوقوف على مسافة 8 أقدام من اللهب.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك الضغط على يد الخرطوم مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب، وتكون محاولة إطفاء الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 22 دقيقة
إطفاء الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه