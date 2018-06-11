تفكرين في السفر .. اكتشفي أجمل المدن الأوروبية وأكثرها سحرا

أماني الغامدي(صدى):

يعرف الكثيرون أوروبا بمدنها المكتظة التي يتدفق عليها معظم السياح، لكن هناك العديد من المدن الجميلة لا يعرف عنها الكثيرون.

لذلك، نقدم لكِ قائمة بأجمل المدن الأوروبية حول العالم، وننصحك بزيارتها حتى تستمتعي بأجمل لحظات العمر في 2018:

” بولونيا ” في إيطاليا

تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن في أوروبا للعام 2018، حيث تعتبر “بولونيا” العاصمة وأكبر مدينة في منطقة إقليم “إميليا-رومانيا” في شمال إيطاليا، كما أنها تطغى على المدن الشعبية مثل “فلورانس” و”روما”.

“بلغراد” في صربيا

واحدة من أقدم المدن في أوروبا، وبُنيت على ملتقى نهري السافا والدانوب، وتُعرف بأنها المدينة التي لا تنام.

وتُعد “بلغراد” واحدة من أكثر المدن الرائعة لقضاء وقت لا يُنسى ليلًا، وتشتهر بالنوادي العائمة المعروفة باسم “سبلافوفي” والتي ترتكز على طول نهري الدانوب وسافا خلال فصل الصيف، ويتميز كل منها بنوع موسيقى خاص به.

“أيرشاير” في اسكتلندا

تتميز “أيرشاير” بمزيج مثالي من حياة الجزيرة، الريف والشواطئ الرملية، ومن استكشاف القلاع إلى الاستمتاع بالأجواء الساحلية.

وهناك الكثير من الجواهر الخفية التي ستجدينها خلال رحلتك، وخاصة قلعة “جليناب” ذات فندق 5 نجوم فاخر في منطقة ذات جمال طبيعي غير عادي في “ايرشاير”.

“هلسنكي” في فنلندا

جميلة ولكن يتجاهلها الكثيرون، فهي تتميز “هلنسكي” بتصميم مشرق وطعام رائع، وتنعش روحك، كما أنها عاصمة أسعد بلد في العالم.

“كوتسوولدز” في انجلترا

تتميز بأجواء ساحرة من العالم القديم تمتزج بالجمال الطبيعي، ولا تفوتي قضاء عطلتك في فندق “ليجون آرمز” الشهير في قرية “وسترشير” والذي يعود تاريخه إلى القرن الـ14.