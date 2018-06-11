” أحلى حاجة في المصريين ” يتصدر تويتر.. ومواطنون: ياحبنا لكم يا أهل مصر
السعودية ومصر.. فهما ليسا مجرد بلدان عربيتنا وإسلاميتان تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية فقط، بل اجتمع الشعبين السعودي والمصري على حب بعضهم البعض والاحترام والتقدير المبتادل بينهما والمواقف الطريفة التي تجمعهما ببعض.
ودشن أبناء شعبنا وسم ” #احليحاجهفي_المصرين ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، معبرين عن مدى حبهم للمصريين وعاداتهم وروحهم الفكاهية وانتمائهم العظيم لبلدهم، وحسن ضيافتهم للضيف.
وأكد أحد المغردين أن المصريين سدادين في أي موقف، قائلًا ” انك تحطهم في أي حاجة سدادين سواء شغل أو أزمة أو أي شيء تحسهم بيتحولو من كائن عادي لكائن عنده قدرات عقبرية “.
كما عبر ” محمد ” عن شدة حبه لمصر وشعبها وأرضها، مغردًا ” لما تجي تجلس بالقهوة وحكاويها وليل القاهرة اللي تسحر كل شخص عاش لحظاتها .. مصر كلها جميله ارضها وشعبها “.
وقال ” أحمد “: ” احببت مصر، ليس لعلمي بتفاصيل تاريخها المشرِّف، ولا تعاملت مع شعبها الطيب ، لم أُحص إنجازات جيشها العظيم ، ومتأكد أن من لا يحبها في قلبه مرض، هي بلاد يوسف ويعقوب وموسى وملاذ عيسى، تأمل وتناغم مع الحقائق سيدنا إبراهيم ع أرضها احببتها. لحبي لأناس يعشقون ترابها “.
كما أكدت أخرى على طيبة الشعب المصري، قائله ” المصريين يمشون لك البضاعة بثواني والله صادفت بياعه مصريه من حلاوة لسانها اكلت قلبي دخلت كوشكها منغنغه فلوس طلعت مطفره، تقنعك ان كل شي يناسبك وياخذ حته منك “.
وكثرت مواقف السعوديين في مصر نظرًا لكثرة الزيارات إلى أرض الكنانة، حيث أكد أحد المغردين أن المصريين يمتازون بالكرم والضيافة، قائلًا ” الكرم والضيافة ولا انسى في يوم نفطر انا واخوي في مطعم بالقاهرة وفي واحد مصري سمع اخوي يقول تعبنا من اكل المطاعم نبغى اكل بيت، ولما خرجنا حلف بالله واقسم الا نتغذا عنده مع ان الوقت كان قصير بس سفره محترمه ياحبني لكم يا اهل مصر “.
كما روى ” نايف ” قصة فكاهية حدثت معه أثناء زيارته مصر، قائلًا ” من ضمن القصص الفكاهية اللي صارت لنا في مصر وقفنا السيارة خطاء وجينا والعسكري يسوي مخالفه ولما شافنا قال الشباب سعوديين قلنا ايوه قال لسى الملك سلمان قافل وموصيني عليكم والله قتلني ضحك وشق المخالفة “.
صقر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللّهم إِنِي صَائِم ماأَحبهُم 😶😶
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5683 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههه انا عكسك تماماً .. احب مصر واهلها ☺️😄
صقر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 39 دقيقة
أحترم رايك ناقدة..انا اللّهم إِني صائِم ماأحب من الدول العربية إلا دول المغرب العربِي ماأعرف ليش
المرزوق[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 37 دقيقة
فى المثل الشعبي (( احرص ولا تخون ))..سمسار فى مصر كان يريد أن يبيع على شقة فى اخر دور فى برج الأطباء فى شارع فيصل القاهرة..وكان مكتبه فى نفس المبني عمل علي لعبة خايبه تحول من وكيل لصاحب الشقة الذي ادعي أنه طبيب فى دبي إلى صاحب الشقة بعد أن باعها له فى مبايعة من سطر واحد على صورة الصك الأصلي..نصب واحتيال بغباء..عرفت ان بعضهم يستخفون بنا كثيرا..باننا نملك مال وحمقي فى طريقة صرفه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17357 ] نشر منذ 36 دقيقة
مصر ام الدنيا واللي ما راح لمصر وصام في مصر وشاف ليالي مصر في رمضان اعتبره فاته نصف عمره
المرزوق[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 32 دقيقة
أحسنت الإختيار ياصقر..لا يوجد اجمل من المغرب فى الدول العربية جميعها.خاصة مراكش والأكلات الشعبية فى ميدان الفناء..وشلالات اوريكا وستي فاطمة وبني ملال..جميع المناطق.
المرزوق[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 25 دقيقة
المغرب مصيف ملوك وشيوخ الخليج اجتمعت طبيعة الأرض بمناخ الاطلسي والمتوسط.
صقر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 21 دقيقة
المرزوق انا مازرت ولادولة من دول المغرب العربي بس أحبهم من اللّه…محافظين وهم أقرب الدول إلى أوروبا وعندهم ملكة اللسان ماشاء اللّه يحكوا كل اللغات وأكثر شي يعجبني فيهم أنهم ليسوا استغلاليين هم أصحاب مواقف…سافرت بلجيكا في عام٢٠٠١ وحصل لي موقف مع جزائري بكاني واللّه اللّه يذكره بخير وين ماكان
بنت الجبل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
ماف جمال متل جمال مصر وطيبة أهلها .. المغاربة ما يعرفون الأصول ولا العيب ولا أحبهم
صقر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 12 دقيقة
انا أقصد كل دول المغرب العربي يابنت الجبل مو بس المغرب
المر[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 7 دقائق
فيهم وفيهم كل الناس كذا الحذر والانتباه وعدم الثقه في احد للي يروح هناك
صقر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 دقائق
المرزوق من ناحية الطبيعة في بلدان عربية أجمل بكثير