” أحلى حاجة في المصريين ” يتصدر تويتر.. ومواطنون: ياحبنا لكم يا أهل مصر

حمودي العنزي(صدى):

السعودية ومصر.. فهما ليسا مجرد بلدان عربيتنا وإسلاميتان تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية فقط، بل اجتمع الشعبين السعودي والمصري على حب بعضهم البعض والاحترام والتقدير المبتادل بينهما والمواقف الطريفة التي تجمعهما ببعض.

ودشن أبناء شعبنا وسم ” #احليحاجهفي_المصرين ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، معبرين عن مدى حبهم للمصريين وعاداتهم وروحهم الفكاهية وانتمائهم العظيم لبلدهم، وحسن ضيافتهم للضيف.

وأكد أحد المغردين أن المصريين سدادين في أي موقف، قائلًا ” انك تحطهم في أي حاجة سدادين سواء شغل أو أزمة أو أي شيء تحسهم بيتحولو من كائن عادي لكائن عنده قدرات عقبرية “.

كما عبر ” محمد ” عن شدة حبه لمصر وشعبها وأرضها، مغردًا ” لما تجي تجلس بالقهوة وحكاويها وليل القاهرة اللي تسحر كل شخص عاش لحظاتها .. مصر كلها جميله ارضها وشعبها “.

وقال ” أحمد “: ” احببت مصر، ليس لعلمي بتفاصيل تاريخها المشرِّف، ولا تعاملت مع شعبها الطيب ، لم أُحص إنجازات جيشها العظيم ، ومتأكد أن من لا يحبها في قلبه مرض، هي بلاد يوسف ويعقوب وموسى وملاذ عيسى، تأمل وتناغم مع الحقائق سيدنا إبراهيم ع أرضها احببتها. لحبي لأناس يعشقون ترابها “.

كما أكدت أخرى على طيبة الشعب المصري، قائله ” المصريين يمشون لك البضاعة بثواني والله صادفت بياعه مصريه من حلاوة لسانها اكلت قلبي دخلت كوشكها منغنغه فلوس طلعت مطفره، تقنعك ان كل شي يناسبك وياخذ حته منك “.

وكثرت مواقف السعوديين في مصر نظرًا لكثرة الزيارات إلى أرض الكنانة، حيث أكد أحد المغردين أن المصريين يمتازون بالكرم والضيافة، قائلًا ” الكرم والضيافة ولا انسى في يوم نفطر انا واخوي في مطعم بالقاهرة وفي واحد مصري سمع اخوي يقول تعبنا من اكل المطاعم نبغى اكل بيت، ولما خرجنا حلف بالله واقسم الا نتغذا عنده مع ان الوقت كان قصير بس سفره محترمه ياحبني لكم يا اهل مصر “.

كما روى ” نايف ” قصة فكاهية حدثت معه أثناء زيارته مصر، قائلًا ” من ضمن القصص الفكاهية اللي صارت لنا في مصر وقفنا السيارة خطاء وجينا والعسكري يسوي مخالفه ولما شافنا قال الشباب سعوديين قلنا ايوه قال لسى الملك سلمان قافل وموصيني عليكم والله قتلني ضحك وشق المخالفة “.