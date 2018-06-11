بالفيديو.. لص يستولي على محفظة وافد ويذهب لمحل مجاور ليأخذ ما بها

خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجل كويتي على سرقة وافد هندي بجمعية سلوى التعاونية في الكويت .

ووثقت كاميرا المراقبة في جمعية سلوى لحظة إقدام الرجل على سرقة الوافد الهندي ، فيما أظهرت كاميرا مراقبة أخرى ذهاب السارق إلى محل مجاور للحصول على ما بداخل المحفظة .

ومن جانبه تقدم الهندي ببلاغ للشرطة الكويتية ، التي توصلت للمتهم عن طريق الكاميرات ، وبالقبض عليه اعترف بارتكابه للسرقة .

وأكد المتهم ، أنه ذهب عقب السرقة إلى محل هواتف مجاور وفتح محفظة المجني عليه وسرق منها مبلغ 100 دينار تقريباً، كما استولى على الهوية.