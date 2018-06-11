بالفيديو.. لص يستولي على محفظة وافد ويذهب لمحل مجاور ليأخذ ما بها
أقدم رجل كويتي على سرقة وافد هندي بجمعية سلوى التعاونية في الكويت .
ووثقت كاميرا المراقبة في جمعية سلوى لحظة إقدام الرجل على سرقة الوافد الهندي ، فيما أظهرت كاميرا مراقبة أخرى ذهاب السارق إلى محل مجاور للحصول على ما بداخل المحفظة .
ومن جانبه تقدم الهندي ببلاغ للشرطة الكويتية ، التي توصلت للمتهم عن طريق الكاميرات ، وبالقبض عليه اعترف بارتكابه للسرقة .
وأكد المتهم ، أنه ذهب عقب السرقة إلى محل هواتف مجاور وفتح محفظة المجني عليه وسرق منها مبلغ 100 دينار تقريباً، كما استولى على الهوية.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17357 ] نشر منذ 1 ساعة
والوافد وضع المحفظه في العربيه …. يعني كأنه يقول للحرامي تعال اخذ المحفظه
المفروض تتم محاسبة الوافد على الاهمال