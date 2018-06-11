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  3. بالفيديو.. لص يستولي على محفظة وافد ويذهب لمحل مجاور ليأخذ ما بها

بالفيديو.. لص يستولي على محفظة وافد ويذهب لمحل مجاور ليأخذ ما بها

بالفيديو.. لص يستولي على محفظة وافد ويذهب لمحل مجاور ليأخذ ما بها
خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجل كويتي على سرقة وافد هندي بجمعية سلوى التعاونية في الكويت .

ووثقت كاميرا المراقبة في جمعية سلوى لحظة إقدام الرجل على سرقة الوافد الهندي ، فيما أظهرت كاميرا مراقبة أخرى ذهاب السارق إلى محل مجاور للحصول على ما بداخل المحفظة .

ومن جانبه تقدم الهندي ببلاغ للشرطة الكويتية ، التي توصلت للمتهم عن طريق الكاميرات ، وبالقبض عليه اعترف بارتكابه للسرقة .

وأكد المتهم ، أنه ذهب عقب السرقة إلى محل هواتف مجاور وفتح محفظة المجني عليه وسرق منها مبلغ 100 دينار تقريباً، كما استولى على الهوية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17357 ] نشر منذ 1 ساعة

والوافد وضع المحفظه في العربيه …. يعني كأنه يقول للحرامي تعال اخذ المحفظه
المفروض تتم محاسبة الوافد على الاهمال

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