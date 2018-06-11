مسلح حوثي يقتل والده بعدة طلقات نارية في ” حجة “
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن قيام المسلح الحوثي، عامر محمد الرزاحي، بقتل والده في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة تهز الضمير الإنساني.
وأوضح أن المسلح الحوثي المعروف بترويجه للمخدرات والحشيش، أطلق عدة طلقات نارية على والده في عزلة ” الأدبعة ” بمديرية مبين، وذلك لأن والده دعا بزوال الحوثيين.
وأكدت المصادر أن هذه الجريمة تأتي ضمن جرائم كبيرة يرتكبها مسلحون حوثيون، بحق أسرهم وأقاربهم نتيجة الغسيل الفكري الذي تعرضوا له في دورات الحوثيين، بالإضافة إلى تناولهم المواد المخدرة والتي تغيب عقولهم وتجعلهم يقومون بجرائم منافية للإنسانية والأخلاق والشرع.
فهد[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوة الا بالله
المرزوق[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
الحوثيون وحزب الله والمليشيات العراقية ..ينشرون المخدرات وزواج المتعة بين مجندينهم من الشباب..كما فعل جدهم حسن الصباح زعيم فرقة الحشاشين المعروفة تاريخيا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17357 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا غرابه ان يقتل الحوثي ابوه او اخوه اذا كان معارض لتعليمات الامام المجوسي الحقير