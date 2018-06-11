مسلح حوثي يقتل والده بعدة طلقات نارية في ” حجة “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن قيام المسلح الحوثي، عامر محمد الرزاحي، بقتل والده في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذلك في جريمة مروعة تهز الضمير الإنساني.

وأوضح أن المسلح الحوثي المعروف بترويجه للمخدرات والحشيش، أطلق عدة طلقات نارية على والده في عزلة ” الأدبعة ” بمديرية مبين، وذلك لأن والده دعا بزوال الحوثيين.

وأكدت المصادر أن هذه الجريمة تأتي ضمن جرائم كبيرة يرتكبها مسلحون حوثيون، بحق أسرهم وأقاربهم نتيجة الغسيل الفكري الذي تعرضوا له في دورات الحوثيين، بالإضافة إلى تناولهم المواد المخدرة والتي تغيب عقولهم وتجعلهم يقومون بجرائم منافية للإنسانية والأخلاق والشرع.