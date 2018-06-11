” الصدر ” عن حرق صناديق الاقتراع ببغداد: لن أبيع الوطن من أجل المقاعد

بغداد(صدى):

علق زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدر، على حادثة اندلاع حريق، ظهر أمس الأحد، في صناديق الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية العراقية التي أجريت في 12 مايو الماضي.

وأكد ” الصدر ” في رسالة له على ضرورة وقوف العراقيين صفًا واحدًا بدلًا من إحراق صناديث الاقتراع من أجل مقعد أو اثنين، لافتًا إلى أن العراق أهم من المناصب والمقاعد.

وقال في رسالته ” أما آن الأوان لإيقاف الاحتلال والنفوذ الخارجي.. أما آن الأوان لأن نقف صفاً من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من مقعد أو اثنين، لن أبيع الوطن من أجل المقاعد، ولن أبيع الشعب من أجل السلطة؛ فالعراق يهمني، وأما المناصب فهي عندي أهون من عفطة عنز “.

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