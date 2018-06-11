مشروب عربي شهير يستعين به منافس السعودية في كأس العالم
كشفت صورًا لـ لاعبي منتخب أوروجواي الذي يتواجد ضمن مجموعة الأخضر في كأس العالم، عن تسلحهم بمشروب شهير في الوطن العربي وهو ” المتة ” .
وأوضحت إحدى الصور نجم الفريق، لويس سواريز، وهو يحمل في يده كوب من ” المتة ” وذلك أثناء تناوله إياه في الطائرة المتجهة إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم.
ومشروب ” المتة ” هو مشروب لونه أخضر ويمنح الطاقة مثل الشاي والقهوة إلا أنه ليس له آثار جانبية كالمنبهات.
ويعرف هذا المشروب في العالم العربي خاصة سوريا ولبنان، وهما من أكثر مستوردي ” المتة ” في العالم، ويسمى في أمريكا الجنوبية بـ ” يربا مات ” .
يذكر أن المنتخب الأوروجوياني يتواجد في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات مصر وروسيا والسعودية، فيما يواجه الفريق منتخب مصر في أولى مبارياته الجمعة 15 يونيو.
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