مشروب عربي شهير يستعين به منافس السعودية في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

كشفت صورًا لـ لاعبي منتخب أوروجواي الذي يتواجد ضمن مجموعة الأخضر في كأس العالم، عن تسلحهم بمشروب شهير في الوطن العربي وهو ” المتة ” .

وأوضحت إحدى الصور نجم الفريق، لويس سواريز، وهو يحمل في يده كوب من ” المتة ” وذلك أثناء تناوله إياه في الطائرة المتجهة إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم.

ومشروب ” المتة ” هو مشروب لونه أخضر ويمنح الطاقة مثل الشاي والقهوة إلا أنه ليس له آثار جانبية كالمنبهات.

ويعرف هذا المشروب في العالم العربي خاصة سوريا ولبنان، وهما من أكثر مستوردي ” المتة ” في العالم، ويسمى في أمريكا الجنوبية بـ ” يربا مات ” .

يذكر أن المنتخب الأوروجوياني يتواجد في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات مصر وروسيا والسعودية، فيما يواجه الفريق منتخب مصر في أولى مبارياته الجمعة 15 يونيو.