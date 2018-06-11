بالصور.. إفطارا رمضانيا يعانق السحاب وسط طبيعة المملكة الخلابة

تركي السالم(صدى):

أظهرت عددًا من الصور المذهلة، إفطارًا رمضانيًا يمتزج مع السحاب على قمة جبل البازخ، بمحافظة هروب في منطقة جازان، وسط طبيعة المملكة الخلابة، مكونًا مشاهد غاية في الروعة والجمال.

وبيّنت الصور التي التقطها أحد المصورين السعوديين، جمال وسحر جبال هروب، واللون الأخضر الخلاب الذي يكسو منحدراتها، صانعًا لوحة فنية فريدة من نوعها، وفي تلك المناظر الممتعة، افترش عددًا من الشباب هذه البقاع الساحرة بطعام الإفطار، في انتظار آذان المغرب ليستمتعوا بتناوله وسط هذه الأجواء الجميلة.