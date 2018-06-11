بالفيديو.. مذيعة قناة ترامب المفضلة تصفه بـ ” الدكتاتور “

واشنطن(صدى):

وقعت قناة ” فوكس نيوز ” المفضلة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطأ قاتل على الهواء مباشرةً، حيث وصفت المذيعة آبي هنتسمان، خلال برنامج صباحي أمس الأحد، ترامب بـ ” دكتاتور ” .

وقالت مذيعة فوكس نيوز، وهي ابنة السفير الأمريكي لدى موسكو، والمرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جون هنتسمان، خلال برنامجها: ” بغض النظر عما يحدث في هذا الاجتماع بين الدكتاتوريين (في إشارة إلى قمة سنغافورة التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون الثلاثاء)، ما نشهده الآن هو التاريخ. ”

وكان الضيف مع ” هنتسمان ” هو أنتوني سكاراموتشي، الذي شغل سابقًا منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، والذي لم ينتبه للأمر مما عقد الأمور بشكل أكبر؛ فيما اعتذرت المذيعة، في وقت لاحق، قائلةً إن بعض الأمور والهفوات قد تحصل مباشرة على الهواء، ولا يمكن التحكم بها.