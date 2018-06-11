بالفيديو.. فتاوى النساء المحرجة تدفع ” المطلق ” لمطالبة المفتي بتعيين مفتيات نساء

حمود العنزي(صدى):

تسببت بعض فتاوى النساء المحرجة التي تعرض لها الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة المجد الفضائية، في مطالبته مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تعيين ” مُفتيات ” من النساء، مشيرًا إلى أن موافقته على ذلك ستعفيه وترفع عنه الحرج في مثل هذه الأمور النسائية الخاصة.

حيث قال الشيخ ” المطلق ” : ” أتمنى من المفتي أن يوظف من بناتنا بجامعات ” الإمام وأم القرى ” وغيرها، ما يكفينا عن مسائل ” الحيض والنفاس ” ، لأن المرأة الفقيهة هي بلا شك أعرف وأقدر منا، وكي يسألن في ستر عن الرجال الذين لديهم مشاكل غير ذلك ” .

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: ” أتمنى من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز – الله يحفظه – أن تتعاقد الإفتاء مع النساء أو تحل عنا هذه المشكلة، لأني أرى أن هناك حرج في مسائل النساء، لذلك أود أن يتم التعاقد مع مفتيات ليأخذن صفة الرسمية ” .