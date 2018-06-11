بالفيديو.. فتاوى النساء المحرجة تدفع ” المطلق ” لمطالبة المفتي بتعيين مفتيات نساء
تسببت بعض فتاوى النساء المحرجة التي تعرض لها الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة المجد الفضائية، في مطالبته مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تعيين ” مُفتيات ” من النساء، مشيرًا إلى أن موافقته على ذلك ستعفيه وترفع عنه الحرج في مثل هذه الأمور النسائية الخاصة.
حيث قال الشيخ ” المطلق ” : ” أتمنى من المفتي أن يوظف من بناتنا بجامعات ” الإمام وأم القرى ” وغيرها، ما يكفينا عن مسائل ” الحيض والنفاس ” ، لأن المرأة الفقيهة هي بلا شك أعرف وأقدر منا، وكي يسألن في ستر عن الرجال الذين لديهم مشاكل غير ذلك ” .
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: ” أتمنى من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز – الله يحفظه – أن تتعاقد الإفتاء مع النساء أو تحل عنا هذه المشكلة، لأني أرى أن هناك حرج في مسائل النساء، لذلك أود أن يتم التعاقد مع مفتيات ليأخذن صفة الرسمية ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3888 ] نشر منذ 53 دقيقة
ممكن وفيهن الخير
لكن لو اشكل على المفتيه مسأله -تسأل المفتي الاعلى عنها ونرجع في نفس الدوامه ولا كيف-
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 50 دقيقة
بدري …
توكم تصحو من الغفله …
الله المستعان
سعيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 دقيقة
المفروض الامور المحرجه سهل على الشيخ عبدالله المطلق الردعليها ان ياابنتي أو يااختي تواصلي مع دارالافتاء وكذا يريح راسه ولايقع في حرج امام المشاهدين على القناة التفلزيونيه
المرزوق[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 15 دقيقة
سيدنا عمر إبن الخطاب رضي الله عنه..سبق عصرنا هذا وعين قاضية للسوق..الذي كبل عصرنا ((العادات والتقاليد)) حتي حصل خلط عند الناس…بين ماهو من العادات وماهو العبادات.