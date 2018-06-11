بالفيديو.. بكاء شقيق وزير التعليم الأسبق وهو يروي تفاصيل وفاته المفاجئة

علي القحطاني (صدى):

أجهش عبدالله الرشيد، شقيق وزير التعليم الأسبق محمد الرشيد، الذي حمل حقيبة الوزارة تسع سنوات، بالبكاء أثناء روايته لتفاصيل وفاة شقيقه المفاجئة إثر جلطة أصيب بها؛ مستذكرًا آخر مكالمة كانت بينهما.

وأوضح شقيق وزير التعليم الأسبق عبدالله الرشيد، إنه كان مسافرًا إلى حائل، حينما اتصل به شقيقه ليسأله عن حضوره جلسة السبت التي يعقدها في منزله بحضور عدد من الأشخاص، قائلًا أنه أجابه بأنه ليس متأكدًا من قدرته، حيث إنه ما زال في المجمعة متجهًا إلى الرياض؛ مستطردًا والحزن يكسو ملامحه أنه فور وصوله لمنزله من الطريق الطويل، تفاجأ باتصال يفيده بأن شقيقه متعب.

وأكد ” عبدالله ” أنه لم يظن أن الأمر جاد، حتى تفاجأ بنبأ الذهاب به إلى المستشفى؛ فيما أجهش بالبكاء، وهو يقول أن ابنه قابله عند باب المستشفى، وقال له: ” عظم الله أجرك يبه في عمي محمد ” ، قائلًا أنه نادم على ضياع فرصة لقاء أخيه الأخير، معربًا عن إيمانه بالقضاء والقدر، وأن الموت حق، ولكن ما جعل الصدمة غير قابلة للنسيان أن شقيقه كان من أغلى الناس في حياته.