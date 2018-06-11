وزير الداخلية: جهود سمو ولي العهد نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة

حمود العنزي (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه واسم منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين أسمى آيات الثناء والتقدير، وأصدق مشاعر الولاء والإجلال لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد.

وقال سمو وزير الداخلية بهذه المناسبة:” نحمد الله على ما تعيشه اليوم المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وتنمية واستقرار واطمئنان في ظل الرعاية الكريمة والعناية السامية من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -“.

وأضاف :” نحتفي في هذه المناسبة بمرور عام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد في هذه البلاد الشامخة وسموه الكريم يقود بعزيمة لاتكل، وبنظرةِ طموحةِ لا تعرف المستحيل ولا تقبل بغير الصدارة لوطننا بين الأمم بديل.

وأكد سمو وزير الداخلية أن ما تحقق – ولله الحمد – من نجاحات مشهودة لجهود سمو ولي العهد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والفكرية والثقافية والاجتماعية يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة ويجعلها تحتل مكانها المرموق بين الدول مع المحافظة على ثوابتها وقيمها الإسلامية الأصيلة وهويتها العربية ومكانتها الإسلامية.

وقال : ” لقد قاد سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – بتوجيه ورعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حرب مواجهة لا تقبل المهادنة ضد التنظيمات الإرهابية والتكتلات الحزبية والتوجهات المتطرفة ومن يمولها ويساند أعمالها ويسهم في تحقيق أهدافها بكل حزم وعزم حيث استطاع سموه تشكيل تحالف عربي وإسلامي غير مسبوق يعاضده تفاهم وتعاون دولي واسع النطاق لمواجهة الإرهاب والاستهداف الإيراني لدولنا العربية وتنظيم داعش وفلول القاعدة وجماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات والتوجهات الفكرية المتطرفة وتكللت جهود سموه بالنجاح على مختلف الصعد “.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يبارك جهود سمو ولي العهد، وأن يحقق ما يصبو إليه وأن يحفظ قائدنا ورائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وأن يعز به الإسلام ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.