بالفيديو.. رسالة مؤثرة من قائد القوات الخاصة لرجال أمن الحج والعمرة

حمود العنزي (صدى):

وجَّه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، العميد دكتور عبدالله الغفيص، كلمات مؤثرة لرجال الأمن في المسجد الحرام، حثهم فيها على حسن معاملة ضيوف الرحمن.

وقال ” الغفيص ” في كلمته التي تم توثيقها في مقطع فيديو : ” في لحظة من اللحظات قد يأتيك قاصد لبيت الله فيدعو لك بدعوة تسعد سعادة لا تشقى بعدها شيئًا، ولو تسئ التعامل معه قد يدعو عليك دعوة في هذا المكان تشقى فلا تسعد بعدها ” .

وأضاف: ” يجب أن نحسن التعامل مع قاصد بيت الله حتى لو أساء لنا .. يجب أن نتحمل لأننا رجال أمن ونمثل الدولة التي بذلت الكثير ” .

وتابع : ” من ذلك البذل أن سخرت لهؤلاء القاصدين لبيت الله رجال أمن مثلكم، إن شاء الله يكونون عند حسن الظن، يجب ألا نتكلم ولا نرفع أيدينا إلا في حدود العمل والمساعدة والتوجيه فقط لا غير ” .