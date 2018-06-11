بالفيديو والصور.. مرور الرياض يحقق حلم طفل محارب للسرطان بأن يصبح شرطيا
في لافتة إنسانية، قام مرور الرياض بتحقيق حلم الطفل ” حسين ” مريض السرطان، بأن يقوم بدور رجل مرور في الميدان؛ ليحقق حلم الطفل.
وأبرز مقطع فيديو، الطفل ” حسين ” وهو يرتدي الزي العسكري بكامل أناقته، واتجه للميدان وهو يمارس مهامه في دورية المرور؛ ليتحقق حلمه بأن يصبح ضابطًا في المستقبل؛ ليحمي الوطن.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب الأجر لكل من أسعده و يشفيه و يعافيه يا رب
الي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 21 دقيقة
تبي تساعدونه عالجوه على حساب الأمن العام ولا البدله أدنى واحد يشتريهاله ؟ بالله ش استفاد من البدله كلها 5 دقايق ورجع لمعاناته ؟
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يجزاكم خيييير ويشفيه يارب