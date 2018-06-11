  • الإثنين 11

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. مرور الرياض يحقق حلم طفل محارب للسرطان بأن يصبح شرطيا

بالفيديو والصور.. مرور الرياض يحقق حلم طفل محارب للسرطان بأن يصبح شرطيا

بالفيديو والصور.. مرور الرياض يحقق حلم طفل محارب للسرطان بأن يصبح شرطيا
حمود العنزي(صدى):

في لافتة إنسانية، قام مرور الرياض بتحقيق حلم الطفل ” حسين ” مريض السرطان، بأن يقوم بدور رجل مرور في الميدان؛ ليحقق حلم الطفل.

وأبرز مقطع فيديو، الطفل ” حسين ” وهو يرتدي الزي العسكري بكامل أناقته، واتجه للميدان وهو يمارس مهامه في دورية المرور؛ ليتحقق حلمه بأن يصبح ضابطًا في المستقبل؛ ليحمي الوطن.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكتب الأجر لكل من أسعده و يشفيه و يعافيه يا رب

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 21 دقيقة

تبي تساعدونه عالجوه على حساب الأمن العام ولا البدله أدنى واحد يشتريهاله ؟ بالله ش استفاد من البدله كلها 5 دقايق ورجع لمعاناته ؟

[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يجزاكم خيييير ويشفيه يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *