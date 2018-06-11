بالفيديو والصور.. مرور الرياض يحقق حلم طفل محارب للسرطان بأن يصبح شرطيا

حمود العنزي(صدى):

في لافتة إنسانية، قام مرور الرياض بتحقيق حلم الطفل ” حسين ” مريض السرطان، بأن يقوم بدور رجل مرور في الميدان؛ ليحقق حلم الطفل.

وأبرز مقطع فيديو، الطفل ” حسين ” وهو يرتدي الزي العسكري بكامل أناقته، واتجه للميدان وهو يمارس مهامه في دورية المرور؛ ليتحقق حلمه بأن يصبح ضابطًا في المستقبل؛ ليحمي الوطن.