حالة الطقس بمنطقتي ” مكة والمدينة ” لليوم الاثنين

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن طقس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة لكل منهما.

حيث أوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة بمنطقة مكة المكرمة ستكون العظمى 40 والصغرى 30، ويكون الجو غائم جزئي، واتجاه الرياح شمالية بسرعة 5 كم/س، ووقت الإفطار في تمام الساعة 7:03م من اليوم الاثنين.

أما عن منطقة المدينة المنورة، فبيّنت الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى لها 44 بينما الصغرى 29، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، بسرعة 13 كم/س، فيما يكون وقت الإفطار في تمام الساعة 7:10 من مساء اليوم.