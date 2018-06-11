إضافات تضفي سحرا على منزلك

متابعات(صدى):

هناك الكثير من الإضافات التي تجعل منزلك مكاناً ساحراً يمنحك شعوراً بالاسترخاء وأخرى تمنحك إحساساً بالنشاط. لكن هناك إضافات قليلة تمنحك كل الأحاسيس المتناقضة التي تنقل لك دفء المكان وحيويته، بالإضافة إلى درجات عالية من الاسترخاء.

ونقدم لك 5 إضافات لمنزل مرح وممتع ومميّز.

الذهب والفضة

لا يزيّن الذهب أو الفضة جسمك فقط، بل إن من شأن اللون الذهبي أو الفضي إضافة سحر فاخر على أركان منزلك. قومي باختيار قطعة أو أكثر بلون الذهب لتعطي بريقاً مميزاً يخطف أنظار الجالسين بغرفتك، سواء كانت تحفاً أو إكسسوارات أو حتى وسادات بلون الذهب.

الكروشيه

كل شيء في الديكور قد يصبح قديماً أو ذا موضة قديمة، إلا الكروشيه الذي تزيد شعبيته وقيمته كلما مضت الأعوام. مجرد مفرش صغير من الكروشيه، أو مزهرية مفطاه بالكروشيه كفيلة بإعادة لمسة الكلاسيكية المميزة لمنزلك.

لمسة الطبيعة

تظل الطبيعة المكان الأجمل الذي يحبه جميع الناس مهما اختلفت أذواقهم، لهذا فإن إضافة لمسة من الطبيعة إلى منزلك تجعله أجمل وأكثر استرخاء. أضيفي ثريا من أغصان الشجر أو مزهريات الورود في كل مكان لتحصلي على أجواء الطبيعة في منزلك.

فروة الغنم

لطالما شاهدنا جمال فروة الغنم في بيوت جداتنا. لكن الفروة ليست إضافة تاريخية أو قديمة؛ فثمة بيوت عصرية تحرص على اقتناء هذه الفروة، حيث تضفي على المنزل طابعاً كلاسيكياً. يمكنك وضع فروة الغنم على الأرض أو على السرير أو على الكراسي لتحصلي على ديكور مميّز.

سحر الأبيض

سحر الأبيض لا يقاوم أينما وُجد. يمكنك استخدامه كلون رئيسي لديكور منزلك، أو إضافة بعض الإكسسوارات البسيطة التي تضفي جاذبية على المكان.