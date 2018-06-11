بالفيديو.. الدفاع المدني ينقذ طفل من السقوط من الطابق الثاني

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام أحد رجال الدفاع المدني بإنقاذ طفل من السقوط من نافذة شقة بالطابق الثاني.

حيث علق الطفل على حافة نافذة منزل أسرته بالطابق الثاني، وقد أغٌلقت عليه النافذة، ليصبح معرضًا للسقوط من النافذة.

وظهر بالفيديو رجل الدفاع المدني وهو يقوم بمباشرة الحادث، حيث اعتلى سور المنزل واستخدم سلمًا للصعود للنافذة وانتشل الطفل.

يُذكر أن الواقعة وقعت بمكة المكرمة في 14 رمضان الجاري، وذلك عندما أغلق شقيقه الطفل الأصغر النافذة على أخيه ولم يتمكن من فتحها، دون أن يلاحظ والدهم الأمر، حتى شاهده أحد المارة وأبلغ الدفاع المدني، وذلك وفقًا لما ذكرته أحد المصادر.