بالصور.. مجرمات بلقب ملكات جمال

متابعات(صدى):

أشعلت صور لمجموعة من السيدات المجرمات مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب جمالهن وملامحهن الجذابة .

وظهرت المجرمات في الصور بوجوه جميلة جذبت الكثيرين بالرغم من مواجهة الكثير منهن عقوبات كبيرة لجرائمهن الخطرة .

يأتى ذلك بعد انتشار صورة المجرم جيرمي ميكس عام ٢٠١٤ والذي وصف بالمجرم الوسيم .