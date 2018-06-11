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بالصور.. مجرمات بلقب ملكات جمال

بالصور.. مجرمات بلقب ملكات جمال
متابعات(صدى):

أشعلت صور لمجموعة من السيدات المجرمات مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب جمالهن وملامحهن الجذابة .

وظهرت المجرمات في الصور بوجوه جميلة جذبت الكثيرين بالرغم من مواجهة الكثير منهن عقوبات كبيرة لجرائمهن الخطرة .

يأتى ذلك بعد انتشار صورة المجرم جيرمي ميكس عام ٢٠١٤ والذي وصف بالمجرم الوسيم .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3886 ] نشر منذ 37 دقيقة

ليس الجمال جمال الوجه وجذابة الملامح
ان الجمال جمال القلب والروح-
لكن لو اجتمعت الاثنين——!!

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