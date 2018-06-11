بالصور.. مجرمات بلقب ملكات جمال
أشعلت صور لمجموعة من السيدات المجرمات مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب جمالهن وملامحهن الجذابة .
وظهرت المجرمات في الصور بوجوه جميلة جذبت الكثيرين بالرغم من مواجهة الكثير منهن عقوبات كبيرة لجرائمهن الخطرة .
يأتى ذلك بعد انتشار صورة المجرم جيرمي ميكس عام ٢٠١٤ والذي وصف بالمجرم الوسيم .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3886 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليس الجمال جمال الوجه وجذابة الملامح
ان الجمال جمال القلب والروح-
لكن لو اجتمعت الاثنين——!!
نايم في العسل💤🍯[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 31 دقيقة
مافي إلا وحد ولا اثنين والباقي عادي