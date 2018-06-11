عادل الحربي(صدى):

كشفت اللجنة الدائمة للفتوى، عن موعد إخراج زكاة الفطر، مؤكدة أنه يبدأ مع غروب شمس آخر يوم في رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال.

واستشهدت اللجنة بالحديث النبوي الشريف : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” .

وأضافت أنه يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان..، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.