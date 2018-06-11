موعد إخراج زكاة الفطر
كشفت اللجنة الدائمة للفتوى، عن موعد إخراج زكاة الفطر، مؤكدة أنه يبدأ مع غروب شمس آخر يوم في رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال.
واستشهدت اللجنة بالحديث النبوي الشريف : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” .
وأضافت أنه يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان..، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
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