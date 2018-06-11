بالفيديو.. حوثي يوثق استهداف طيران التحالف تعزيزات للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

وثَّق أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بالفيديو نجاح طائرة تابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، في استهداف تعزيزات للحوثيين في إحدى محطات الوقود.

وفي سياق آخر، شن طيران التحالف العربي 17 غارة استهدفت 8 مواقع منها تجمعات ومواقع لمسلحي جماعة أنصار الله في منطقة العرج فى مديرية باجل شمال محافظة الحديدة ” .

كما قصفت بـ 6 غارات مواقع في مديريتي بيت الفقية والدريهمى جنوب الحديدة، إضافة إلى غارتين استهدفتا تعزيزات لمسلحي أنصار الله في مديرية المنصورية.

و شن طيران التحالف غارة على منطقة الجبانة في مديرية الحالي ثالث أكبر مديريات مدينة الحديدة ” .